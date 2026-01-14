Έριξαν δέμα στις φυλακές Διαβατών – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία προέβησαν σε ρίψη δέματος εντός του αύλειου χώρου του Καταστήματος Κράτησης Διαβατών.

Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 43 και 25 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, για απόπειρα προμήθειας κινητού τηλεφώνου σε κρατούμενο καταστήματος κράτησης, απείθεια και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Διαβάστε επίσης

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 11-01-2026, οι προαναφερόμενοι προσέγγισαν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το Κατάστημα Κράτησης Διαβατών και ο 25χρονος προέβη στην ρίψη δέματος εντός του αύλειου χώρου των φυλακών.

Οι ύποπτες κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό της εξωτερικής φρούρησης, ο οποίος με έτερο συνάδελφο του επιχείρησαν να τους σταματήσουν, πλην όμως τράπηκαν σε φυγή με το όχημα.

Έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών Ομάδας Πρόληψης Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, το όχημα εντοπίσθηκε σε κοντινή απόσταση και σε έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του 43χρονου μικροποσότητα κοκαΐνης.

Ακολούθησε έρευνα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στους χώρους των φυλακών, όπου, μεσημβρινές ώρες χθες (12-01-2026), βρέθηκε το ανωτέρω δέμα, το οποίο περιείχε:

(5) κινητά τηλέφωνα,

(6) καλώδια φορτιστών κινητών τηλεφώνων,

(4) αντάπτορες φόρτισης κινητών τηλεφώνων,

(4) κάρτες σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και

Ποσότητα κάνναβης βάρους (7,9) γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.