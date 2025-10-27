Έρχεται νέο υπόγειο πάρκινγκ 360 θέσεων στην Αθήνα -Κοντά σε ποιον σταθμό του Μετρό θα βρίσκεται

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει έπειτα από περίπου 27 χρόνια το υπόγειο πάρκινγκ στον δήμο Νέας Ιωνίας που θα βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο σταθμό του ΗΣΑΠ, ενώ αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ανάσα για τους κατοίκους της περιοχής.

Οι ελάχιστες θέσεις στάθμευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν ένα τεράστιο «αγκάθι» στις αστικές μετακινήσεις, αφού πολλοί είναι οι κάτοικοι που ταλαιπωρούνται καθημερινά αναζητώντας μέρος να παρκάρουν το όχημά τους.

Το εν λόγω πρόβλημα απαιτεί άμεσες και δραστικές λύσεις, ενώ ένα από τα έργα που έχουν ως στόχο να προσφέρουν μία απολύτως απαραίτητη διέξοδο είναι και η κατασκευή ενός υπόγειου πάρκινγκ περίπου 360 θέσεων κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στη Νέα Ιωνία.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση Οικοδομικού Τετραγώνου 150 και Κατασκευή Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων», συνολικού προϋπολογισμού 17.608.000 ευρώ.

Έπειτα από την πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του αναπτυξιακού οργανισμού ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ της Περιφέρειας Αττικής, προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επίσης, προβλέπεται και η ανάπλαση της υπέργειας έκτασης των 7,5 στρεμμάτων με δημιουργία δεντροφυτευμένης πλατείας και μικρού υπαίθριου θεάτρου, που θα προσδώσει νέα αισθητική και λειτουργική αξία στην περιοχή.

Σημειώνεται επίσης πως το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το 1998, όταν και παρόλο που είχε δημοπρατηθεί και είχε βρεθεί ανάδοχος, ο δήμος επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα και σταμάτησε το έργο.

Η θέση του νέου χώρου στάθμευσης, που τοποθετείται κοντά στο σταθμό Ν. Ιωνία της πράσινης γραμμής του ΗΣΑΠ, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις ανάγκες κινητικότητας των κατοίκων της περιοχής.

