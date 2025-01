Έρχεται το «Den of Thieves 3»

Το σίκουελ «Den of Thieves 2: Pantera», με πρωταγωνιστή τον Τζέραρντ Μπάτλερ (Gerard Butler), έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στις αμερικανικές αίθουσες το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατακτώντας την κορυφή του box office.

Με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια δολάρια, το θρίλερ δράσης της Lionsgate, απέδειξε ότι το κοινό έχει αγκαλιάσει τη συνέχεια των περιπετειών του Big Nick.

Διαβάστε επίσης

Επτά χρόνια μετά την επιτυχία της πρώτης ταινίας «Den of Thieves», ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Κρίστιαν Γκούντεγκαστ (Christian Gudegast) επέστρεψε με μια ακόμα πιο δυναμική ιστορία και με ένα καστ αστέρων. Όπως αναφέρει το World of Reel, ο προϋπολογισμός για το "Den of Thieves 2" ανήλθε περίπου στα 35 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο η επιτυχημένη πορεία του σίκουελ δεν φαίνεται να έχει τέλος, καθώς ο σκηνοθέτης μιλώντας στο THR αποκάλυψε ότι το «Den of Thieves 3» βρίσκεται ήδη στα σκαριά.