Εργαζόμενη ζήτησε βοήθεια από την αστυνομία για να επιστρέψει σπίτι της

Εφιάλτης έχει γίνει για εργαζόμενη γυναίκα, η επιστροφή στο σπίτι της βραδινές ώρες, μετά από την εργασία της.

Επειδή δε διαθέτει αυτοκίνητο και δεν μπορεί να παίρνει κάθε βράδυ ταξί, κινείται πεζή περίπου από το κέντρο της Λαμίας έως τη συνοικία των Εργατικών Νέας Μαγνησίας. Στο ύψος της ΔΕΥΑΛ και ακόμη χειρότερα στη γέφυρα μετά τον κόμβο, έρχεται συνεχώς αντιμέτωπη με μια αγέλη μεγαλόσωμων σκυλιών.

«Ένα ξεκινάει να γαυγίζει και αμέσως από το ποτάμι, από τα συνεργεία και τα γύρω χωράφια μαζεύονται ακόμη και οκτώ σκυλιά», περιγράφει στο LamiaReport και μας εξιστορεί κάποιες από τις τελευταίες περιπέτειες που είχε μέχρι που έφτασε να παίρνει την αστυνομία για να τη συνοδεύουν μέχρι το σπίτι!

Την έσωσε διερχόμενος οδηγός και οι αστυνομικοί

«Μία φορά με περικύκλωσαν τέσσερα μεγαλόσωμα σκυλιά και γω έβαλα πλάτη στο δέντρο που βρίσκεται πάνω από τη ΔΕΥΑΛ και κρατούσα μια ομπρέλα για να τα κρατήσω μακριά μου. Πέρασε μηχανάκι το κυνήγησαν τα δύο και βρήκα ευκαιρία να απομακρυνθώ παραπάτησα όμως και έπεσα. Την ώρα όμως που με πλησίασαν επικίνδυνα, πέρασε αυτοκίνητο και ο άνθρωπος σταμάτησε και κορνάρισε και με συνόδευσε μέχρι μετά τη γέφυρα για να μην μου ξαναεπιτεθούν. Παρασκευή, Δευτέρα και Τρίτη (Σ.LR: 13, 16 και 17/2) έφτασα σε σημείο να ζητήσω βοήθεια από την αστυνομία. Τους χιλιοευχαριστώ γιατί ήταν πάντα πρόθυμοι και χάρη και σε αυτούς μέχρι τώρα φτάνω σπίτι μου σώα», περιγράφει σχεδόν με απελπισία η γυναίκα.

«Τρέμει η καρδιά μου κάθε φορά που φτάνω στο συγκεκριμένο σημείο γιατί εκείνη την ώρα (Σ.LR: Γύρω στις 12:30’ μετά τα μεσάνυχτα) δεν υπάρχει ψυχή, ούτε είναι ανοιχτό κάποιο κατάστημα. Τις λιγοστές φορές που έχω συναντήσει κάποια παιδιά που επιστρέφουν κι εκείνα την ίδια ώρα σπίτι, μου λένε ότι έχουν αντιμετωπίσει κι εκείνα επιθέσεις από τα αδέσποτα».

Γνωστό το πρόβλημα τη νύχτα - Άφαντα τα σκυλιά την ημέρα

Όπως μας λέει, επειδή το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, παλαιότερα είχε κάνει παράπονα - με αριθμό πρωτοκόλλου - στο Δήμο Λαμιέων για συγκέντρωση αδέσποτων στο σημείο, τώρα που ξαναπήρε όμως δε βρέθηκε η συγκεκριμένη αίτηση. Επικοινώνησε με τον αριθμό για τα αδέσποτα και της είπαν ότι δε βρήκαν τίποτα στο σημείο. «Από την αστυνομία μου είπαν να καταθέσω μήνυση, αλλά πιστεύω με περισσότερο ενδιαφέρον, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί. Να τρέξουν τώρα να σπάσουν την αγέλη, πριν βρεθώ με δαγκώματα στο νοσοκομείο και τρέχουμε όλοι μαζί στα δικαστήρια».

Δυστυχώς το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι πολύ μεγάλο και απασχολεί όλη την Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της αντικοινωνικής έως απάνθρωπης συμπεριφοράς ορισμένων εξ ημών απέναντι στα αθώα ζώα. Με τις πεπερασμένες δυνατότητες που διαθέτουν οι δήμοι, γίνονται μόνο μικρά βήματα βελτίωσης, όπως αισιοδοξούμε ότι θα γίνει και στο συγκεκριμένο θέμα.

Θα θέλαμε όμως να σταθούμε και να εξάρουμε την συμπεριφορά της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα των αστυνομικών της ΔΑ Φθιώτιδας. Αν με την ίδια ενσυναίσθηση ο συνάδελφός τους είχε σταθεί στην κλήση της Κυριακής Γρίβα εκείνο το μοιραίο βράδυ έξω από το Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπως βέβαια και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στο περιστατικό, ίσως η κοπέλα σήμερα να ζούσε λέγοντας μόνο ευχαριστώ στους σωτήρες της…

