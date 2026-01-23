PoliceNET of Greece logo
Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα

21:44 | 23/01/2026

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Παλαιόχωρας, λόγω της κακοκαιρίας, καθώς ένας άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εργαζόταν.

Σύμφωνα με το zarpanews, ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

