Έρευνες για τον εντοπισμό 35χρονου υποβρύχιου αλιέα στο Ρίο

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Πάτρας, του Ρίου και του Αιγίου για έναν αγνοούμενο 35χρονο ημεδαπό υποβρύχιο αλιέα, ο οποίος είχε μεταβεί τις πρωινές ώρες της 18/10/2025 για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας στη θαλάσσια περιοχή «ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ» της Αχαΐας και έκτοτε αγνοούταν.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν έρευνες από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα ιδιωτικό σκάφος, ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο και τρία περιπολικά οχήματα του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ από ξηράς, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν οι τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και παραπλέοντα πλοία, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ τυχόν εξελίξεις θα γνωστοποιηθούν με νεότερο δελτίο τύπου.