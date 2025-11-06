Έρευνα της Δ.Α.Ο.Ε. στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Τρικάλων – 5 συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε χώρους κράτησης του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- κρατούμενοι, καθώς κατείχαν παρανόμως κινητά τηλέφωνά, ενώ ένας κατείχε και 0,1 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -3- αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν προς περαιτέρω αξιολόγηση συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (-8- «USB» και κάρτα μνήμης).

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.