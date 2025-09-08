Έρευνα στην Ουαλία: Οι στολές των αστυνομικών προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αστυνομίας στο Gwent της Ουαλίας, Matthew Candy, δήλωσε σοκαρισμένος από την αποκάλυψη ότι οι στολές και ο εξοπλισμός που παρέχονται στους αστυνομικούς προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με εθνική έρευνα, το 63% των αστυνομικών και του πολιτικού προσωπικού του Gwent ανέφερε ότι υπέστη τουλάχιστον μία πάθηση που συνδέεται με τη στολή, όπως μυοσκελετικούς πόνους, κράμπες στα γεννητικά όργανα και πίεση στο στήθος.

Το ποσοστό είναι από τα υψηλότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μελέτη κατέγραψε επίσης έντονες αρνητικές εμπειρίες από τα παντελόνια και τα αλεξίσφαιρα γιλέκα, με τους αστυνομικούς να τα χαρακτηρίζουν άβολα και ακατάλληλα για πολύωρη χρήση.

Ο Candy τόνισε ότι η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο την υγεία, αλλά και την ικανότητα των αστυνομικών να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Lancaster σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αστυνομίας Αγγλίας και Ουαλίας, καλεί για αυστηρότερα πρότυπα και καλύτερο συντονισμό ώστε οι στολές να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πρώτης γραμμής.