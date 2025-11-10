Έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας σε επιχείρηση διάλυσης οχημάτων

Έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής πρωινές ώρες της 6-11-2025 σε επιχείρηση αποθήκευσης αποβλήτων και διάλυσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους στην περιοχή του Ασπροπύργου για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, κλιμάκιο αστυνομικών της Ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο εντός της επιχείρησης όπου εντοπίστηκε πλήθος αποβλήτων και αποσυναρμολογημένων οχημάτων ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορυκτέλαιων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 55χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.