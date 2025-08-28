Επτά χρόνια πέρασαν χωρίς τον Επισμηναγό Νικόλαο Βασιλείου

Στις 28 Αυγούστου 2018, στις 8:50 το πρωί, ο Επισμηναγός (Ι) Νικόλαος Βασιλείου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης εκπαιδευτή πτήσεων με αεροσκάφος Τ-2E Buckeye, 7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σπάρτης, έξω από το χωριό Κολλίδες, κοντά στα σύνορα Αρκαδίας – Λακωνίας.

Το αεροσκάφος συνετρίβη, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Είχε απογειωθεί από την 120 ΠΕΑ Καλαμάτας.

Ο 39χρονος πιλότος ήταν πατέρας δύο παιδιών, καταγόταν από το χωριό Ζάρακες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και θεωρείτο ιπτάμενος μεγάλης πτητικής εμπειρίας με γενικό σύνολο περίπου 2.500 ωρών.