Επίθεση στο Σίδνεϊ: Οι δυο δράστες ενήργησαν «μόνοι», δηλώνει η Αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας

19:50 | 30/12/2025

Οι δυο δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι κι ο ένας εξ αυτών, εν μέσω εβραϊκής εορτής, δεν πιστεύεται πως δέχθηκαν εξωτερική βοήθεια, ούτε πως ήταν ενταγμένοι σε τρομοκρατική οργάνωση, ανακοίνωσε σήμερα η αρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας.

   «Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έδρασαν μόνα», δήλωσε στον Τύπο η Κρίσι Μπάρετ, η επίτροπος της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

