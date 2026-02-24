Επίθεση με μπογιές στο πολικό γραφείο Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Επίθεση στο πολικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνας Αλεξοπούλου εξαπέλυσαν άγνωστοι δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε απροσδιόριστο χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριημέρου και σήμερα έγινε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες, οι άγνωστοι δράστες έφθασαν κάποια στιγμή έξω από το πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που βρίσκεται σε πολυκατοικία στο κέντρο της Πάτρας, και έριξαν κόκκινες μπογιές προκαλώντας φθορές στην εξωτερική πόρτα.

Αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας Πατρών μετέβησαν στο σημείο και πραγματοποίησαν έρευνες, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.