Επίθεση με εννέα νεκρούς σε σχολείο της Αυστρίας

Η αυστριακή αστυνομία επιβεβαίωσε σήμερα ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση αγνώστου με όπλο σε σχολείο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας, του Γκρατς.

"Επί του παρόντος έχουμε πολλά θύματα στην επιχείρηση #γκρατς1006", έγραψε η αστυνομία στο Χ.

Το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων APA μετέδωσε ότι υπάρχουν 9 νεκροί.

#BREAKING: At least 9 dead in school shooting in Graz, Austria

Preliminary reports indicate that the attacker was shot dead, Both students & teachers are among the victims.#Austria #Graz pic.twitter.com/Abt0SoT80r

