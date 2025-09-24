Eπίθεση αρκούδας στη Δόλιανη Ζαγορίου - Τραυμάτισε άντρα στην αυλή του σπιτιού του

Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ένας ηλικιωμένος από την Δόλιανη Ζαγορίου μετά από επίθεση αρκούδας που δέχθηκε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες toy epiruspost.gr ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση στην αυλή του σπιτιού του, όπου είχε εισβάλλει το άγριο ζώο αναζητώντας σταφύλια και άλλα φρούτα.

Διαβάστε επίσης

Στο χώρο αυτό και με τις ακριβείς συνθήκες να μην είναι ακόμη γνωστές ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση του ζώου.

Άλλοι συγχωριανοί του που άκουσαν τις φωνές προσέτρεξαν για βοήθεια και αντίκρισαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι οι αρκούδες συχνά φτάνουν μέσα στα χωριά καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα όμως το συγκεκριμένο συμβάν είναι πρωτοφανές για το Ζαγόρι.