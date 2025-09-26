Επιτέθηκε στους αστυνομικούς που έκαναν έφοδο στη χασισοφυτεία του (ΦΩΤΟ)

Επεισοδιακή σύλληψη καλλιεργητή κάνναβης είχαμε το πρωί της Πέμπτης (25/9/25) σε δυσπρόσιτη αγροτική - δασική περιοχή στην Τραγάνα του Δήμου Λοκρών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr η συγκεκριμένη υπηρεσία που έχει βγάλει πολλές υποθέσεις αξιοποιώντας πληροφορίες και προχωρώντας σε πολυήμερες έρευνες και παρακολουθήσεις, κατάφερε να φτάσει στον εντοπισμό φυτείας με συνολικά 23 δενδρύλλια κάνναβης, κάποια εκ των οποίων είχαν φτάσει ακόμη και τα 3,4 μέτρα!

Ο χώρος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση και το πρωί της Πέμπτης, προσέγγισε το σημείο ένας 36χρονος με μοτοσυκλέτα προκειμένου να περιποιηθεί τα φυτά. Τότε εμφανίσθηκαν μπροστά του οι αστυνομικοί, όμως παρά το γεγονός ότι δεν είχε διέξοδο διαφυγής, επιχείρησε να το σκάσει πεζός.

Μάλιστα με χέρια και πόδια προσπάθησε να χτυπήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, πλην όμως οι τελευταίοι τον έπιασαν και τον ακινητοποίησαν περνώντας του χειροπέδες.

Ακολούθως προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση των δενδρυλλίων, ύψους από 1,7 έως 3,4 μέτρων. Όπως διαπιστώθηκε η άρδευση της φυτείας γινόταν από γειτνιάζον ρέμα, ενώ στο εσωτερικό της βρέθηκαν και ομοίως κατασχέθηκαν καλλιεργητικά εργαλεία (τσάπα και φτυάρι), σακούλα με λίπασμα, λάστιχο ποτίσματος και πλαστικά δοχεία νερού.

Στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μικρό χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ στη μοτοσικλέτα, έφερε και ένα μαχαίρι το οποίο ομοίως κατασχέθηκε.

Ο 36χρονος δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμος με τις αρχές και προσπάθησε να αποκρύψει ακόμη και την πραγματική του ταυτότητα, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τις έρευνες των αστυνομικών της Δίωξης που έφτασαν στο σπίτι του που βρίσκεται σε κοντινό χωριό της Βοιωτίας.

Σε νομότυπη έρευνα λοιπόν που πραγματοποιήθηκε ακολούθως εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 12 κιλών και 750 γραμμαρίων (χωρισμένη σε 3 νάιλον σακούλες), αλλά και κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας, το οποίο κατέγραφε δημόσιο χώρο και αποτελούταν από 6 κάμερες, κεντρική μονάδα υπολογιστή, οθόνη και ρούτερ.

Επιπλέον είχε και δύο (2) φορητούς πομποδέκτες (ασύρματους), με τους οποίους άκουγε της συχνότητα της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί τέλος κατάσχεσαν και 9 κυνηγετικά φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, καθώς και τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα με την οποία έκανε τη διαδρομή από το σπίτι του στη φυτεία.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.