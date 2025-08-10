Επιστροφή στις νίκες και πρόκριση του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

Επιστροφή στις νίκες για τον Στέφανο Τσοτσιπά στο τουρνουά του Σινσινάτι. Ο Έλληνας πρωταθλητής προερχόταν από τρεις σερί ήττες (πέντε μαζί με το Hopman Cup), ωστόσο, έβαλε τέλος στο αρνητικό αυτό σερί με την επικράτησή του επί του Ούγγρου, Φαμπιάν Μαροζάν με 7-6(3), 6-2.

Μετά από μία ώρα και 22 λεπτά ο Τσιτσιπάς επιβλήθηκε του νο51 της παγκόσμιας κατάταξης και πήρε το «εισιτήριο» για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης

Παίζοντας, κατά διαστήματα πολύ καλό τένις και έχοντας σε πολύ καλή μέρα το σερβίς του, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαροζάν, με κομβικό σημείο το τριπλό break-point (0/40) που έσβησε ο Έλληνας τενίστας στο 11ο game του 1ου σετ.

Ο Νο29 του κόσμου σταμάτησε στους 9 άσους (κανένα διπλό λάθος), πέρασε το 70% του πρώτου σερβίς, κερδίζοντας το 75% των πόντων (33/44) και το 63% στο δεύτερο (12/19), είχε 8 περισσότερους winner (23-15), αλλά και 4 λιγότερα λάθη (17-21), ενώ εκμεταλλεύτηκε τις 2 από τις 3 ευκαιρίες για break.

Στη συνέχεια το νο29 του κόσμου θ΄ αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Μπενζαμέν Μπονζί, ο οποίος νωρίτερα έκανε την έκπληξη αποκλείοντας τον Λορέντσο Μουζέτι.