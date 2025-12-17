Επιστροφή πινακίδων, αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας ενόψει Χριστουγέννων

Από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την αρμόδια Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας ανακοινώνεται η επιστροφή των αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που έχουν αφαιρεθεί από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, από την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να διευκολυνθεί το κοινό στις μετακινήσεις του, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Της απόφασης αυτής εξαιρούνται:

1. Οι παραβάσεις του Ν.5209/2025, άρθρου 7 παρ.3 εδάφια οθ, πα και του άρθρου 38 παρ. 4, εδάφια ι, ια, ιβ, ήτοι οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν σε στάθμευση η οποία παρεμποδίζει κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) ΑμεΑ και οδηγό τυφλών καθώς και στάθμευση σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία (πινακίδες Ρ-71 και Ρ-72).

2. Η εκτέλεση αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από δικαστικές αρχές καθώς οι αποφάσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην παρούσα διαδικασία επιστροφής στοιχείων.

Για την επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας και των αδειών ικανότητας οδήγησης, θα τηρηθεί η διαδικασία καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00.