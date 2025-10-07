Επιστολή στον Χρυσοχοΐδη για την άμεση ανάγκη μεταστέγασης Αστυνομικού Τμήματος

Την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί νέος χώρος που θα στεγάσει το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης-Συκεών μεταφέρουν με επιστολή τους προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, απόστρατοι αστυνομικοί, αυτοδιοικητικοί και άλλοι.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή, η συγχώνευση του ΑΤ Νεάπολης και του ΑΤ Συκεών προκάλεσε δυσχέρειες στη λειτουργία καθώς οδήγησε στη στέγαση της υπηρεσίας σε ένα δυσλειτουργικό και ακατάλληλο κτήριο στην πιο δυσπρόσιτη περιοχή των Συκεών.

Πέρα από το γεγονός ότι το ίδιο το έργο της αστυνομίας έγινε δυσκολότερο, και οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα στις συναλλαγές τους με την υπηρεσία, επισημαίνεται στην επιστολή.

Για αυτό ζητούν την ανέγερση νέου κτηρίου στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτου Καραβαγγέλη, όπου υπάρχει οικόπεδο 2.504 τ.μ. το οποίο, όπως αναφέρουν, από την ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) παραχωρήθηκε στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης/ Προστασίας του Πολίτη και είναι χαρακτηρισμένο για την ανέγερση κτηρίου που θα στεγάσει το Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε Υπουργέ,

τον Νοέμβριο του 2024 σας αποστείλαμε επιστολή με την συμβολική υπογραφή εβδομήντα συμπολιτών μας για το θέμα του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης Συκεών. Στο Δήμο μας μετά τη συγχώνευση των αστυνομικών τμημάτων Νεάπολης και Συκεών και τη στέγασή του σε ένα εντελώς ακατάλληλο και δυσλειτουργικό κτήριο, στην πιο δυσπρόσιτη περιοχή στις Συκιές, το έργο της Αστυνομίας δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο , ενώ ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας στις συναλλαγές τους με υπηρεσίες της Αστυνομίας. Η κατάσταση αυτή καθιστά άμεση την ανάγκη να βρεθεί κατάλληλος χώρος που θα στεγάσει το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης-Συκεών, το ταχύτερο δυνατόν.

Στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη στη Νεάπολη, στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτου Καραβαγγέλη, υπάρχει οικόπεδο 2.504 τ.μ. το οποίο από την ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου) παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης/ Προστασίας του Πολίτη και είναι χαρακτηρισμένο για την ανέγερση κτιρίου που θα στεγάσει το Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών. Τα παραπάνω, είναι γνωστά στις υπηρεσίες του Υπουργείου σας που ασχολήθηκαν με το θέμα. Όμως το όλον θέμα φαίνεται έχει «βαλτώσει».

Αξίζει να τονίσουμε επίσης ότι μεγάλη μελετητική εταιρία τεχνικών έργων έχει εκφράσει την πρόθεσή της να εκπονήσει δωρεάν τη μελέτη για το νέο κτίριο της Αστυνομίας ενώ η χρηματοδότηση για την κατασκευή του έργου μπορεί να εξασφαλιστεί από προγράμματα της Ε.Ε. που βρίσκονται σε εξέλιξη και να μην επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός.



Κύριε Υπουργέ,

η ασφάλεια και η προστασία, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό που συνδέεται με την ευθύνη και την μέριμνα της πολιτείας για τη ζωή και την ποιότητα διαβίωσης των πολιτών. Είναι σημαντικό, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας να στεγάζονται σε κατάλληλα κτίρια με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές σε όσο το δυνατόν πιο νευραλγικά σημεία της περιοχής ευθύνης τους ώστε να διευκολύνονται στο έργο τους.

Η στέγαση σε ιδιόκτητα κτίρια μηδενίζει τα υψηλά κόστη μίσθωσης και τις συνεχείς μετακινήσεις υπηρεσιών, ενώ ένα Αστυνομικό Τμήμα, σε σημείο με εύκολη πρόσβαση για τον πολίτη αλλά και στρατηγικό για την αστυνόμευση, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας.

Πιστεύουμε ότι οφείλετε ως αρμόδιος υπουργός, να δράσετε άμεσα και αποφασιστικά, δίχως καθυστέρηση, ώστε σύντομα να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες κτιριακές υποδομές που θα στεγάσουν το Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης Συκεών.

Είναι έντονη και καθολική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας για την ανέγερση του Αστυνομικού Τμήματος στον Δήμο Νεάπολης Συκεών, η ανέγερση του οποίου θα αποτελέσει ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση της περιοχής.

Με εκτίμηση



• Χατζησάββας Γρηγόρης π. Δήμαρχος Νεάπολης

• Στιντσιούδης Μηνάς Αξ/κος ΕΛΑΣ ε.α. Δημοτικός Σύμβουλος Νεάπολης Συκεών

• Ωραιόπουλος Λάζαρος Αντιδήμαρχος Νεάπολης Συκεών

• Σωπιάδης Χρήστος π. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης

• Τσιαντάκης Γιώργος τ. Διοικητής Α.Τ. Νεάπολης Συκεών

• π. Ελευθέριος Κουτσαφτάκης Προϊστάμενος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεάπολης

Πηγή: voria.gr