Επισκέψιμο για το κοινό το Πλωτό Περιπολικό του Λιμενικού Σώματος «Πλωτάρχης ΛΣ Ζαμπάτης Μαρίνος»

Επισκέψιμο για το κοινό θα είναι στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ το πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος (ΠΠΛΣ-900) «ΠΛΩΤΑΡΧΗΣ ΛΣ ΖΑΜΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ», το οποίο έχει καταπλεύσει στη Θεσσαλονίκη και θα βρίσκεται στη Νέα Παραλία κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όπως ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης το πλωτό περιπολικό θα είναι επισκέψιμο, το Σαββατοκύριακο 6 Σεπτεμβρίου και 7 Σεπτεμβρίου ( 11:00-13:30 και 18:30-22:00) και τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου (11:00-13:30 και 18:00-21:00)

«Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα θα χαρούν να ξεναγήσουν το κοινό και να το ενημερώσουν για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου και την αποστολή του.», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.