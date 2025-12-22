Επίσκεψη Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών στον Κορυδαλλό

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ιωάννης Δ. Λαμπρόπουλος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Αρίστο Περρή, επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, το Σωφρονιστικό Κατάστημα Γυναικών στον Κορυδαλλό.

Κατά την επίσκεψή τους, στους χώρους κράτησης αντάλλαξαν ευχές με τις κρατούμενες εν όψει των Χριστουγέννων, τους πρόσφεραν γλυκά και τους ευχήθηκαν ομαλή επάνοδο στην Κοινωνία.

Επίσης, επισκέφθηκαν τους χώρους απεξάρτησης του Ε.Ο.Π.Α.Ε. και συνομίλησαν με θεραπευόμενες κρατούμενες και το προσωπικό της θεραπευτικής κοινότητας.

Ο κ. Λαμπρόπουλος απευθυνόμενος στους υπαλλήλους του Καταστήματος, αφού εξήρε τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία του Σωφρονιστικού Συστήματος, τους ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα και Καλές Εορτές.