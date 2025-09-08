Επίσκεψη ΥΦΕΘΑ Θανάση Δαβάκη στο Γ’ Σώμα Στρατού, στη ΣΣΑΣ και στο 424 ΓΣΝΕ

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποίησε επισκέψεις στο Γ’ Σώμα Στρατού, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, στο πλαίσιο της παρουσίας του στα εγκαίνια του περιπτέρου των Ενόπλων Δυνάμεων στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τον Υφυπουργό υποδέχθηκαν ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού, Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος, ο Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, Ταξίαρχος Πέτρος Κουριδάκης και ο Διευθυντής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως, Ταξίαρχος (ΥΙ) Χρήστος Σιούλης, αντίστοιχα.

Κατά την επίσκεψή του στο Γ’ Σώμα Στρατού ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή και τις τρέχουσες επιχειρησιακές και εκπαιδευτικές δραστηριότητές του και συνομίλησε με το προσωπικό. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο, το πρόγραμμα σπουδών και τη δυνατότητα της Σχολής να προετοιμάζει επιστήμονες- αξιωματικούς με υψηλή κατάρτιση και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αποστολή τους.

Ο κ. Δαβάκης στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο ιατρονοσηλευτικών υπηρεσιών, την άρτια οργάνωση των τμημάτων και την αξιοποίηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και των πολιτών.

Μετά το πέρας των επισκέψεων ο κ. Δαβάκης δήλωσε:

«Βρέθηκα για τρεις μέρες στη Μακεδονία με αφορμή τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επισκέφθηκα την έδρα του Γ’ Σώματος Στρατού και τη ΣΣΑΣ, η οποία με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναδεικνύει αξιωματικούς με ήθος, γνώση και αφοσίωση στην πατρίδα και την κοινωνία. Βρέθηκα επίσης στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, όπου η επιστημονική αριστεία και η προσφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού συναντώνται προς όφελος των οπλιτών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των πολιτών της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδας. Ενημερώθηκα από τους Διοικητές για τα προβλήματα που τους απασχολούν και προπαρασκευάσαμε λύσεις. Η επίσκεψη μου ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου μας, στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις και τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών στον τομέα της Εθνικής μας Άμυνας».