Επίσκεψη του Λάκη Βασιλειάδη σε Υπηρεσίες

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης επισκέφτηκε χθες, Παραμονή Χριστουγέννων, τους ανθρώπους που βρίσκονται στην υπηρεσία τους για να βοηθάνε εμάς. Ανταλλάξανε ευχές και συζητήσανε για τα ζητήματα των υπηρεσιών και του προσωπικού.

Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής επισκέφτηκε το Κέντρο Υγείας Αριδαίας, το οποίο ανακαινίζεται και αρχίζει να παραδίδεται, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, τον eΕΦΚΑ Αριδαίας, το Αστυνομικό Τμήμα Αλμωπίας, και το ΕΚΑΒ Αλμωπίας.

Ο Λάκης Βασιλειάδης ευχήθηκε σε όλους τους εργαζόμενους, που αυτές τις ημέρες θα βρίσκονται στην υπηρεσία των συμπολιτών μας, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα.

Πηγή: karatzova.com