Επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στη Μαδρίτη - Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται σήμερα Δευτέρα τη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Pedro Sanchez, ενώ θα γίνει δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Felipe VI.

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, δυο χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΕ ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ