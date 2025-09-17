Επίσκεψη της Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξ/πολης στο Περιφερειακό Ιατρείο της Δ.Α. Αλεξ/πολης

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσής μας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο χώρο, προκειμένου να ενημερωθεί αλλά και να αναδείξει το σπουδαίο έργο που επιτελείται καθημερινά προς όφελος των συναδέλφων μας.

Η ίδρυση του Περιφερειακού Ιατρείου αποτέλεσε πρωτοβουλία και διαχρονικό αίτημα της Ένωσής μας, το οποίο, μέσα από επίμονες προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες, ευοδώθηκε και έγινε πραγματικότητα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι βλέποντας το όραμά μας να αποδίδει ουσιαστικούς καρπούς.

Το Προεδρείο της Ένωσής μας συναντήθηκε με την ψυχολόγο και την παθολόγο του Ιατρείου, οι οποίες σε διάστημα μόλις ενός έτους κατάφεραν με τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την ανθρώπινη προσέγγισή τους να σταθούν πολύτιμοι αρωγοί στην ψυχική και σωματική υγεία των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Η συμβολή τους είναι ανεκτίμητη, καθώς μέσα από την καθημερινή τους παρουσία, προσφέρουν ουσιαστική στήριξη και ανακούφιση στους συναδέλφους μας, εν ενεργεία και συνταξιούχους, που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφαλείας τους όσον αφορά την υγειονομική τους περίθαλψη.

Ωστόσο, ελλοχεύει ο κίνδυνος να αποσπαστούν και οι δύο γιατροί στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου και την απώλεια μιας τόσο σημαντικής παροχής υγείας

για τους συναδέλφους μας ειδικά σε μια στιγμή που έχει οικοδομηθεί και επιτευχθεί μια πολύτιμη σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας ανάμεσα τους.

Η Ένωσή μας εκφράζει την ανησυχία της και καλεί την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να μεριμνήσει άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του Ιατρείου και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε μετακίνησή τους.

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Αλεξανδρούπολης εκφράζει την ευγνωμοσύνη και τις θερμές της ευχαριστίες προς τις δύο επιστήμονες, τονίζοντας πως η λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της Διεύθυνσής μας.

Δεσμευόμαστε δε να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τη συνέχιση και την περαιτέρω ενίσχυση αυτού του τόσο σημαντικού θεσμού προς όφελος των Συναδέλφων μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης

6976171900 6947907640