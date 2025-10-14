Επίσκεψη της Ένωσης Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

2. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

3. Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης

4. Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου

5.Π.Ο.ΑΣ.Υ.

6.Βουλευτές Νομού Ηρακλείου

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Τμήμα Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, μία υπηρεσία που από την ίδρυσή της το 2017 έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του τρόπου αστυνόμευσης στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά και στις τουριστικές περιοχές του νομού κατά τους θερινούς μήνες.

Η συνεχής παρουσία και δράση των αστυνομικών της Άμεσης Δράσης έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, κερδίζοντας την εκτίμηση και τα θετικά σχόλια των συμπολιτών μας και της τοπικής κοινωνίας.

Ωστόσο, παρά το υψηλό φρόνημα και το φιλότιμο των συναδέλφων που υπηρετούν στην εν λόγω υπηρεσία, ο στόλος των οχημάτων της βρίσκεται πλέον σε οριακή κατάσταση. Από τα έξι (6) περιπολικά οχήματα που διαθέτει, τα πέντε (5) έχουν ήδη συμπληρώσει δεκαετή χρήση και προσεγγίζουν τα 400.000 χιλιόμετρα έκαστο.

Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι μηχανικές βλάβες να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, καθιστώντας ασύμφορη και πρακτικά αδύνατη τη συντήρησή τους. Πολλές φορές, μάλιστα, το χρηματικό ποσό που διαθέτει η υπηρεσία για την επισκευή τους δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των βασικών αναγκών, με αποτέλεσμα οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Έτσι, οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, παρά την αυταπάρνηση και τον επαγγελματισμό τους, δυσκολεύονται να προσφέρουν στους πολίτες το επίπεδο αστυνόμευσης που η κοινωνία δικαίως απαιτεί και αξίζει.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και ο στόλος των μοτοσικλετών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της ίδιας υπηρεσίας, οι οποίες στην πλειοψηφία έχουν υπερβεί κατά πολύ τα δέκα (10) έτη ζωής και στην πλειονότητά τους προσεγγίζουν τα 200.000 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συναδέλφων μας που τις χειρίζονται.

Η Ένωσή μας ζητά την άμεση ενίσχυση της νευραλγικής αυτής υπηρεσίας πρώτης γραμμής με νέο και αξιόμαχο στόλο περιπολικών και μοτοσικλετών, αντίστοιχο με την πρόσφατη ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής.

Η ουσιαστική υποστήριξη της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δεν αποτελεί απλώς ζήτημα υπηρεσιακής αναβάθμισης, αλλά θέμα ασφάλειας των πολιτών και των ίδιων των αστυνομικών που δίνουν καθημερινά τον αγώνα στην πρώτη γραμμή.

Καλούμε την Πολιτεία και την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να σκύψουν με προσοχή και ευαισθησία πάνω από τα προβλήματα της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου και να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της.

Η προστασία των πολιτών και η ασφάλεια των συναδέλφων μας δεν μπορεί να περιμένει.

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου θα συνεχίσoυμε τις επισκέψεις μας στις Υπηρεσίες του Νομού Ηρακλείου και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που απασχολούν αυτά μέχρι να δοθούν οι απαιτούμενες λύσεις.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.