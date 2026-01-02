Επίσκεψη της ένωσης αστυνομικών Ηρακλείου για ευχές στις αστυνομικές υπηρεσίες

Αντιπροσωπεία του Διοικητικού μας Συμβουλίου επισκέφθηκε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου προσέφερε την καθιερωμένη βασιλόπιτα και αντάλλαξε ευχές με τους συναδέλφους μας.

Η παρουσία μας είχε ως στόχο, πέρα από τον συμβολισμό των ημερών, να εκφράσει έμπρακτα τη στήριξη και την αλληλεγγύη του σωματείου προς όλους τους συναδέλφους που, ακόμα και κατά τις Άγιες Ημέρες, μακριά από τις οικογένειές τους, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υπηρετώντας τον πολίτη κάτω από δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Ως Διοικητικό Συμβούλιο στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό κάθε εργαζόμενου αστυνομικού, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σεβασμό στο λειτούργημά μας και αναγνώριση της καθημερινής μας προσφοράς.

Ευχόμαστε το 2026 να αποτελέσει έτος ενότητας, υγείας και αγωνιστικών κατακτήσεων για όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

Mε εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Yπαλλήλων N. Ηρακλείου.