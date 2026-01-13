PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Επίσκεψη στους Μεταξάδες από την Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
21:20 | 13/01/2026

Επίσκεψη στους πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, συνοδευόμενη από τη Διοικήτρια της Σχολής Αναστασία Πουρναρά.

Οι Δόκιμοι Αστυνομικοί παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του χωριού, γεμίζοντας την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και δίνοντας μια άλλη, όμορφη νότα.

Διαβάστε επίσης

 

1

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Στη συνέχεια παρουσία και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χρήστου Κισσούδη φιλοξενήθηκαν στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταξάδων. Εκεί, οι κυρίες του Συλλόγου προσέφεραν παραδοσιακά εδέσματα με αγάπη και μεράκι, ενώ τους παρουσίασαν την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα από το “χωρίον Μεταξάδες Γιάννης Δημαρχος”.

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Η παρουσία τους έδωσε ιδιαίτερη ζωντάνια στο χωριό και γ4έμισε με χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία του κατοίκους των Μεταξάδων.

σχολη αστυφυλακων

1

Πηγή:  evros-news.gr 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Policenet.gr © | 2026 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis