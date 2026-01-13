Επίσκεψη στους Μεταξάδες από την Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμότειχου

Επίσκεψη στους πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, συνοδευόμενη από τη Διοικήτρια της Σχολής Αναστασία Πουρναρά.

Οι Δόκιμοι Αστυνομικοί παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του χωριού, γεμίζοντας την εκκλησία του Προφήτη Ηλία και δίνοντας μια άλλη, όμορφη νότα.

Στη συνέχεια παρουσία και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χρήστου Κισσούδη φιλοξενήθηκαν στον χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταξάδων. Εκεί, οι κυρίες του Συλλόγου προσέφεραν παραδοσιακά εδέσματα με αγάπη και μεράκι, ενώ τους παρουσίασαν την ιστορία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα από το “χωρίον Μεταξάδες Γιάννης Δημαρχος”.

Η παρουσία τους έδωσε ιδιαίτερη ζωντάνια στο χωριό και γ4έμισε με χαρά, χαμόγελα και αισιοδοξία του κατοίκους των Μεταξάδων.

Πηγή: evros-news.gr