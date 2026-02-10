Επίσκεψη στον τραυματία Αστυνομικό - Τι είπε στους συναδέλφους του

Τον αστυνομικό που τραυματίστηκε στα επεισόδια στο ΑΠΘ τα ξημερώματα του Σαββάτου επισκέφθηκε στο 424 ΓΣΝ το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Υ.Θ.).

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Ένωσης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο τραυματίας αστυνομικός φέρει εμφανή εγκαύματα στην δεξιά μεριά του προσώπου του, στο αυτί καθώς και στον λαιμό.

Ανέφερε στους συναδέλφους του που τον επισκέφθηκαν, υπογραμμίζει η Ένωση, ότι « γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στην άμεση χρήση πυροσβεστήρα ετέρου αστυνομικού της ΥΑΤ που επιχειρούσε στο πεδίο, ειδάλλως η ζημιά θα ήταν πολύ μεγαλύτερη και σοβαρότερη»

Η ευχή του, συνεχίζει η ανάρτηση, «παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, είναι να υπάρξει η βούληση να αλλάξει η κατάσταση ώστε να μην τραυματιστεί κανένας άλλος αστυνομικός!»

Το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης του ευχήθηκε για ακόμα μια φορά περαστικά και ταχεία ανάρρωση και δεσμεύθηκε ότι θα βρισκόμαστε δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί.