Επίσκεψη μαθητών στο Τελωνείο Μυτιλήνης

Με πρωτοβουλία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και του Τελωνείου Μυτιλήνης, πραγματοποιήθηκε χθες (18-12-2025), επίσκεψη μαθητών του 5ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, στο Τελωνείο Μυτιλήνης.

Τους μαθητές υποδέχθηκαν, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Τελωνείου Μυτιλήνης κα Αποστολίδου Αικατερίνη, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Αιγαίου κ. Σεβδυνίδης Μιχαήλ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου κ. Παπάζογλου Κωνσταντίνος και ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου κ. Δουλαβέρης Μιχαήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι μαθητές ενημερώθηκαν από τελωνειακούς υπαλλήλους για το έργο της Τελωνειακής Αρχής Μυτιλήνης στην προστασία των συνόρων, την ασφάλεια των συναλλαγών, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στενή και διαρκή συνεργασία του Τελωνείου Μυτιλήνης με το Γραφείο Ελέγχου Διαβατηρίων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, καθώς παρουσιάστηκε ο ρόλος τους στον έλεγχο διαβατηρίων και στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναδεικνύοντας τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των δύο αρχών για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων.