Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στην Περιοχή Ευθύνης της ΑΣΔΗΜ-NRDC/GR και της ΑΣΔΙΘ

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/ NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ».

Ειδικότερα, ο Αρχηγός επισκέφθηκε την έδρα της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός επισκέφθηκε το 316 Συνεργείο Περιοχής Τεχνικού (316 ΣΠΤΧ) στην Ξάνθη, όπου τον υποδέχτηκε ο Διοικητής της ΑΣΔΙΘ «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Έπειτα, μετέβη στην έδρα της ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (XXV ΤΘΤ) «2ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΕΦΕΣΣΟΣ» και της 29 Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού (29 Μ/Π ΤΑΞ ΠΖ) «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ», όπου ενημερώθηκε για την αποστολή, τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Σχηματισμού και έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στο προσωπικό των Σχηματισμών.

Τέλος, ο Αρχηγός μετέβη στην έδρα της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας (ΧΧΙ ΤΘΤ) «ΠΙΝΔΟΣ» στην Κομοτηνή, όπου υποδέχτηκε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Δένδια. Ο Υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ταξιαρχίας, ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητές της καθώς και για την παρεχόμενη εκπαίδευση στο προσωπικό του Σχηματισμού.