Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΣ στη Σχολή Πεζικού - ΦΩΤΟ

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, επισκέφθηκε την έδρα της Σχολής Πεζικού στο Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» στη Χαλκίδα, όπου την παρούσα χρονική περίοδο εκπαιδεύονται στο τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης οι νέοι Ανθυπολοχαγοί και Μόνιμοι Λοχίες Τάξεως 2025.

Κατά την επίσκεψή του, ο Αρχηγός ενημερώθηκε για το έργο της Σχολής και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητές της και πραγματοποίησε ομιλία στο προσωπικό και στους Σπουδαστές, τονίζοντας τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια ο Αρχηγός παρευρέθηκε στην 2η Σύσκεψη Διοικητών Σχολών Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων Έτους 2025 όπου έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες στους Διοικητές για την παρεχόμενη εκπαίδευση στα στελέχη του Στρατού Ξηράς.