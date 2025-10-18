Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ στις ΗΠΑ

Από την Τρίτη 07 έως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Admiral Daryl Caudle, Chief of Naval Operations (CNO).

Η προγραμματισμένη διμερής σύσκεψη των δύο Αρχηγών έλαβε χώρα στο ιστορικό μνημείο Carpenter’s Hall στη Philadelphia PA, όπου συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και πρωτοβουλίες για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας την άριστη σχέση και προοπτική διάδρασης μεταξύ των δύο Ναυτικών.

Διαβάστε επίσης

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, ο Αρχηγός ΓΕΝ συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις εορτασμού των 250 ετών του Ναυτικού των ΗΠΑ (Navy Marine Corps 250 Commemoration) στη Philadelphia PA. Στο περιθώριο των εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση με τον Αρχηγό του Γαλλικού Ναυτικού, Vice Admiral Nicolas Vaujour, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Υπουργό Ναυτικού (Secretary of the Navy) John Phelan.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στην Washington DC, όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Γραφείου Διεθνών Ναυτικών Προγραμμάτων (Naval International Programs Office – NIPO Director) Rear Admiral Raymond P. Owens III και συζήτησαν για την πρόοδο υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΠΝ αρμοδιότητας NIPO. Επιπλέον, επισκέφθηκε την Πρεσβεία της Ελλάδος, όπου είχε συνάντηση με την Ελληνίδα Πρέσβη κα. Αικατερίνη Νασίκα, καθώς και με τους Έλληνες Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς της Στρατιωτικής Αντιπροσωπείας και των τριών κλάδων των ΕΔ που υπηρετούν στην περιοχή.

Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στo US Naval Postgraduate School, στο Monterey CA, όπου συναντήθηκε με την Πρόεδρο του πανεπιστημίου, Vice Admiral (Ret.) Ann E. Rondeau και ενημερώθηκε για ακαδημαϊκά προγράμματα συναφή με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα (Unmanned Systems), καθώς και για την πρόοδο του Κέντρου Καινοτομίας του Ναυτικού των ΗΠΑ (Naval Innovation Center – NIC). Παράλληλα είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τους Έλληνες Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο και να ενημερωθεί για την εξέλιξη των προγραμμάτων εκπαίδευσής τους.