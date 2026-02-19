Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της ΣΜΥ στη Γαλλία

Από 09 έως 18 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη αντιπροσωπείας 10 Σπουδαστών και 1 Αξιωματικού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Safran Helicopter Engines στην πόλη Tarnos της Γαλλίας.

Η αντιπροσωπεία της ΣΜΥ ενημερώθηκε για τις διαδικασίες σχεδίασης, ανάπτυξης, παραγωγής και συντήρησης αεροπορικών κινητήρων, καθώς και για σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές διεθνούς εφαρμογής, ενώ επιπλέον παρακολούθησε το πρόγραμμα εξοικείωσης στους κινητήρες RTM 322 των ελικοπτέρων ΝΗ-90 που διαθέτει και ο Ελληνικός Στρατός.

Διαβάστε επίσης

Η δράση αυτή ενισχύει τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, προσφέροντας σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία μάθησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης της Σχολής.