Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Steve» με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι

Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Steve», στην οποία πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι (Cillian Murphy).

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ (Max Porter), το φιλμ «ακολουθεί μια κομβική ημέρα στη ζωή του διευθυντή ενός οικοτροφείου Steve (Μέρφι) και των μαθητών του, μέσα σε έναν κόσμο που τους έχει εγκαταλείψει».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς ο Steve αγωνίζεται να προστατεύσει την υπόληψη του σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, αγωνίζεται και για τη δική του ψυχική υγεία.

Παράλληλα ο Shy (Tζέι Λικούργκο), ένας ανήσυχος έφηβος ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και σε αυτό που έρχεται μπροστά του, προσπαθεί να συμβιβάσει την εσωτερική του ευαισθησία με την έφεση για αυτοκαταστροφή και βία».

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τιμ Μίλαντς (Tim Mielants), με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These».