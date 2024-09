Επίσημη Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Κατάρ

Από την Κυριακή 22 έως την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Chief of Staff of the Qatari Armed Forces Lieutenant General (Pilot) Salem bin Hamad Al Aqeel Al Nabit.

Την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κατάρ όπου τον υποδέχτηκε ο Έλληνας Πρέσβης κ. Ιωάννης Ιωαννίδης. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Πρέσβη για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συναντήθηκε επίσης και με τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Καττάρων κ.κ. Μακάριο, με τον οποίο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στο ποιμαντικό έργο της Αρχιεπισκοπής.

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024 έλαβε χώρα η επίσημη υποδοχή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στο Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ από τον ομόλογό του. Έπειτα οι δύο Αρχηγοί πραγματοποίησαν συνάντηση κατά την οποία συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως την υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση και τους τρόπους εμβάθυνσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κατάρ.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στη σχολή «Al-Zaeem Mohammed Βin Abdullah Al-Attiya Air College», όπου παρουσία του ομολόγου του συνάντησε τον Διοικητή της Σχολής Maj. Gen. (Pilot) Salem bin Abdullah Al-Dosari, ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο αυτής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση στο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ, όπου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Εικόνα