Επίσημη επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Ινδία - Συνάντηση με τον Ινδό ομόλογό του

Επίσημη επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί έως τις 11 Απριλίου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του, General Anil Chauhan.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΕΘΑ, οι δύο αρχηγοί στη συνάντησή τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία μεταξύ άλλων περιλάμβαναν τη διαμορφωθείσα κατάσταση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τις αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας ως αποτέλεσμα των επικρατουσών εστιών αστάθειας ανά την υφήλιο.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με τον Chief of the Air Staff Air Chief Marshal VR Chaudhari, τον Chief of the Naval Staff Admiral R Hari Kumar, καθώς και με τον Vice Chief of the Army Staff Lieutenant General Upendra Dwivedi, με τους οποίους αναφέρθηκαν σε επιχειρησιακά θέματα, τονίζοντας παράλληλα την ιδιαίτερη αξία της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, πραγματοποιήθηκε και η υπογραφή, για πρώτη φορά, του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Ινδίας, στο οποίο περιλαμβάνεται αριθμός δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν και στις δύο χώρες, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη στρατιωτική συνεργασία και τις άριστες μεταξύ τους σχέσεις, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέθεσε στεφάνι στο National War Memorial στο Νέο Δελχί, ενώ είχε την ευκαιρία για κατ΄ιδίαν συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία Αλίκη Κουτσομιτοπούλου, με την οποία συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τις σχέσεις των δύο χωρών.