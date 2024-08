Επίσημη Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

Από την Τρίτη 20 έως την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of Staff of the Egyptian Armed Forces, Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa.

Την Τρίτη 20 Αυγούστου 2024 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ μετέβη στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Καΐρου, που αποτελεί την έδρα του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, και συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β΄. Συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό ποιμαντικό και ιεραποστολικό έργο του Πατριαρχείου.

Ακολούθως, συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλάδος στην Αίγυπτο κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, με τον οποίο συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις σχέσεις των 2 χωρών.

Την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2024 έλαβε χώρα η επίσημη υποδοχή στο Στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου και έγινε δεκτός από τον General Abdel Mageed Saqr, Commander in Chief, Minister of Defense and Military Production, με τον οποίο συζήτησαν τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις καθώς και τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Αίγυπτος στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τον ομόλογό του Lieutenant General Ahmed Fathi Ibrahim Khalifa, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση, στη διαρκώς αναπτυσσόμενη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, στους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσής της καθώς και στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων των 2 χωρών στην εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στο Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, όπου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ιστορία και τον πολιτισμό της Αιγύπτου.