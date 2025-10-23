Επίσημη Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΕΔ της Σουηδίας στην Ελλάδα

Από την Τρίτη 21 έως την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΕΕΔ) της Σουηδίας General Michael Claesson, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα κατόπιν πρόσκλησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ υποδέχτηκε τον ομόλογό του στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Κατόπιν της επίσημης υποδοχής ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των δύο Αρχηγών, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τρόποι ενίσχυσης των δεσμών και της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Στη συνέχεια έλαβε χώρα ενημέρωση όπου παρουσιάστηκαν θέματα Αμυντικής Πολιτικής και δραστηριοτήτων του ΓΕΕΘΑ.