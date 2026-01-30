ΕΡΩΤΗΣΗ

Του: Βελόπουλου Κυριάκου, Προέδρου του Κόμματος, Βουλευτή Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΜΑ: «Επιπτώσεις της προκήρυξης πρόσληψης 700 Συνοριακών

Φυλάκων ορισμένου χρόνου στη λειτουργία των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και στην τήρηση του Πίνακα Μεταθέσεων»

Κύριε Υπουργέ,

Την 24η Νοεμβρίου 2025 εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκήρυξη για την πρόσληψη επτακοσίων (700) Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου, με τοποθετήσεις σε νησιά, αεροδρόμια και λοιπές περιοχές της Επικράτειας. Ωστόσο, η κατανομή του προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες, όπως η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, η Αιτωλοακαρνανία κ.ά., έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση σε χιλιάδες υπηρετούντες αστυνομικούς, οι οποίοι αναμένουν επί σειρά ετών τη μετάθεσή τους μέσω του Πίνακα Αντικειμενικών Κριτηρίων. Η τοποθέτηση νέου προσωπικού σε περιοχές όπου υπάρχουν εκατοντάδες εν αναμονή μεταθέσεων συνιστά ουσιαστική παράκαμψη του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και δημιουργεί έντονο αίσθημα αδικίας. Περαιτέρω, η συνέχιση της αποδυνάμωσης των Διευθύνσεων Αστυνομίας, οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις ανακριτικών υπαλλήλων, θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και την ταχεία διεκπεραίωση ποινικών και υπηρεσιακών υποθέσεων. Τέλος, Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων από όλη τη χώρα επισημαίνουν ότι η προκήρυξη αγνοεί το θεσμικό πλαίσιο μεταθέσεων και ζητούν την άμεση παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργείου για την ακύρωση ή αναθεώρησή της.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται το Υπουργείο να προχωρήσει στην ακύρωση ή αναθεώρηση της προκήρυξης προσλήψεων, ώστε να αποφευχθεί η παράκαμψη του Πίνακα Μεταθέσεων και η αδικία εις βάρος εκατοντάδων αστυνομικών που αναμένουν επί σειρά ετών τη μετάθεσή τους; Με ποια κριτήρια αποφασίστηκε η κατανομή των 700 Συνοριακών Φυλάκων σε περιοχές όπου εκκρεμούν πολυάριθμες αιτήσεις μετάθεσης και πώς τεκμηριώνεται η επιλογή αυτή σε σχέση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις πραγματικές ανάγκες υπηρεσιών με ελλείψεις ανακριτικών υπαλλήλων; Ποιες άμεσες θεσμικές πρωτοβουλίες θα λάβει το Υπουργείο για την ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας με ανακριτικούς υπαλλήλους, ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση των υπηρετούντων αστυνομικών;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ