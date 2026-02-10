PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Επιμνημόσυνη τελετή για τους πεσόντες αστυνομικούς του Ηρακλείου

14:19 | 10/02/2026

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας

Σύνδεσμος Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ηρακλείου

Ως ημέρα μνήμης των θανόντων εν υπηρεσία αστυνομικών, έχει καθιερωθεί το A ψυχοσάββατο κάθε έτους, κατά το οποίο τελείται επιμνημόσυνη δέηση - τρισάγιο.

Η τελετή αυτή θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις Ενώσεις μας, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00 στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το μνημείο των Εν Υπηρεσία Πεσόντων Αστυνομικών του Νομού Ηρακλείου.

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε για να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρωικά πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας.

 

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι

 

       Ε.Α.Υ.Ν.Η.                       Π.ΕΝ.Α.Α.                         Σ.Α.Ν.Η.Κ.       

      ΠΙΚΡΑΚΗΣ                   ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ                    ΟΥΡΑΝΟΣ

       Γεώργιος                    Στυλιανός                          Νικόλαος

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΡΗΤΗΣ
