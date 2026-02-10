Επιμνημόσυνη τελετή για τους πεσόντες αστυνομικούς του Ηρακλείου

Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου

Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας

Σύνδεσμος Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Ηρακλείου

Ως ημέρα μνήμης των θανόντων εν υπηρεσία αστυνομικών, έχει καθιερωθεί το A’ ψυχοσάββατο κάθε έτους, κατά το οποίο τελείται επιμνημόσυνη δέηση - τρισάγιο.

Η τελετή αυτή θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις Ενώσεις μας, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 10:00 στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το μνημείο των Εν Υπηρεσία Πεσόντων Αστυνομικών του Νομού Ηρακλείου.

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε για να τιμήσουμε τη μνήμη των ηρωικά πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας.

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι

Ε.Α.Υ.Ν.Η. Π.ΕΝ.Α.Α. Σ.Α.Ν.Η.Κ.

ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Γεώργιος Στυλιανός Νικόλαος