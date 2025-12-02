Επιμνημόσυνη Δέηση εις μνήμην Αρχιφύλακα Γεωργίου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, την Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.00 π.μ., θα πραγματοποιήσει επιμνημόσυνη δέηση, έξωθεν του Δημοτικού Γυμναστηρίου «Μελίνα ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, τιμώντας τη μνήμη του Αρχιφύλακα Γεωργίου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα από χούλιγκανς, ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία μέτρων τάξης σε αγώνα πετοσφαίρισης (07 Δεκέμβριου 2023), και υπέκυψε λίγες μέρες αργότερα, στα τραύματά του.

Η Ομοσπονδία, σε συνεργασία με το Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, έχει προβεί στην ονοματοδοσία της οδού Παπαδιαμάντη, σε οδό Γεωργίου Λυγγερίδη, ενώ το μνημείο που τοποθετήθηκε στον ίδιο χώρο, υπενθυμίζει το χρέος της πολιτείας και της κοινωνίας να εντείνουν τις προσπάθειες για την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου της οπαδικής βίας στη χώρα μας.

Στην τελετή έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αυτοδιοίκησης και συνδικαλιστικών φορέων.