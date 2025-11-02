Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Βορίζια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο χωριό Βορίζια στην Κρήτη μετά το χθεσινό μακελειό με τους δύο νεκρούς, λόγω της βεντέτας στην οποία εμπλέκονται δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του iefimerida.gr, μέχρι στιγμής έχουν γίνει δύο προσαγωγές. Η πρώτη αφορά άτομο από οικογένεια Φραγκιαδάκη, στο σπίτι του οποίου φέρεται να εντοπίστηκε αδήλωτη καραμπίνα. Η δεύτερη προσαγωγή αφορά άτομο από οικογένεια Καργάκη.

Οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων συνεχίζονται.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, η αιματηρή σύγκρουση ήταν η κορύφωση μιας μακρόχρονης διαμάχης ανάμεσα στις οικογένειες Φραγκιαδάκη και Καργάκη, που εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση και έχουν εμπλακεί σε ένοπλα επεισόδια.