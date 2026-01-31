Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Περιστέρι, Ίλιον και Φυλή: Συνελήφθησαν δύο άτομα, 23 οχήματα μεταφέρθηκαν με γερανό (βίντεο)

Ειδικές δράσεις σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τις βραδινές ώρες της 29 και 30-1-2026 για την πρόληψη και αντιμετώπιση τροχονομικών και άλλων παραβάσεων σε Περιστέρι, Ίλιον και Φυλή.

Στις δράσεις συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικού σκύλου.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν -505- έλεγχοι ατόμων, οχημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ βεβαιώθηκαν -72- παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως, ενδεικτικά, για στέρηση άδειας οδήγησης, μη χρήση προστατευτικής ζώνης και κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, έλλειψη ΚΤΕΟ, έλλειψη καθρεφτών, έλλειψη σιγαστήρα κ.α.

Ακόμα αφαιρέθηκαν -20- άδειες κυκλοφορίας, -23- άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν με γερανό -23- οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επιπλέον -12- προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων προέκυψαν σύλληψη ατόμου ως διωκόμενου και έτερου ατόμου για παράβαση την νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.