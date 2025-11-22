Επιχείρηση «σκούπα» της Αστυνομίας στην Πελοπόννησο

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, πραγματοποιήθηκε προχθες (20.11.2025), εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Διαβάστε επίσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε -831- άτομα, εκ των οποίων τα -732- ήταν ημεδαποί και -99- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε -644- οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -54- άτομα, από τα οποία -39- ήταν ημεδαποί και -15-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν -34- άτομα.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν:

στην Αργολίδα:

Ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και

ημεδαπός και αλλοδαπός, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και Τέσσερις (4) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

στην Αρκαδία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για ναρκωτικά

ημεδαποί, για ναρκωτικά Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και

ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και Ένας (1) ημεδαπός, για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

στην Κορινθία:

Τέσσερις (4) ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

ημεδαποί, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, Τρεις (3) ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας,

ημεδαποί, για στέρηση δελτίου ταυτότητας, Ένας (1) ημεδαπός, για ναρκωτικά,

ημεδαπός, για ναρκωτικά, Ένας (1) ημεδαπός, για τα όπλα και

Ένας (1) αλλοδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

στη Λακωνία:

Ένας (1) ημεδαπός, για κλοπή,

ημεδαπός, για κλοπή, Ένας (1) αλλοδαπός, για ναρκωτικά και

αλλοδαπός, για ναρκωτικά και Ένας (1) αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

στη Μεσσηνία:

Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός για ναρκωτικά,

ημεδαποί και αλλοδαπός για ναρκωτικά, Ένας (1) αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και περί αθλητισμού,

αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και περί αθλητισμού, Ένας (1) ημεδαπός, για τα όπλα,

ημεδαπός, για τα όπλα, Ένας (1) ημεδαπός, για απάτη,

ημεδαπός, για απάτη, Μία (1) αλλοδαπή, για κλοπή,

αλλοδαπή, για κλοπή, Ένας (1) ημεδαπός, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

Ένας (1) ημεδαπός, ανυπότακτος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά -221- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκαν -3- ακινητοποιήσεις οχημάτων ενώ κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -9,2- γραμμαρίων, μικροποσότητα κοκαΐνης, συσκευασία βεγγαλικού και όχημα, στην Αρκαδία,

μικροποσότητα κάνναβης και -2- ράβδοι (γκλοπ), στην Κορινθία,

μικροποσότητα κάνναβης, στη Λακωνία και

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -32,8- γραμμαρίων, -41- αναβολικά δισκία και μεταλλικός λοστός, στη Μεσσηνία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.