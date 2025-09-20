Επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα από τους "Αδιάφθορους" - Η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, υπάλληλος ελεγκτικής Αρχής του Δημοσίου, ο οποίος κατηγορείται για δωροληψία υπαλλήλου, ψευδή βεβαίωση – νόθευση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, η σύλληψη του υπαλλήλου πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού -1.000- ευρώ, τα οποία είχε απαιτήσει από επαγγελματία, επικαλούμενος την ύπαρξη δήθεν φορολογικού ελέγχου, προκειμένου να ματαιώσει τη διαδικασία για την επιβολή προστίμου.

Διαβάστε επίσης

Πέραν του προσημειωμένου ποσού, το οποίο μάλιστα κατά την αστυνομική επιχείρηση ο κατηγορούμενος απέρριψε, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε όχημα και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -2- υπηρεσιακές στρογγυλές σφραγίδες, καθώς και μία ξιφολόγχη.

Μάλιστα, από την εξέλιξη της προανάκρισης, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω υπάλληλος, δεν συμμετέχει σε ελέγχους της Υπηρεσίας του τουλάχιστον την τελευταία τριετία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι, αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας είναι η διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα τόσο στα Σώματα Ασφαλείας, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν ανάλογα περιστατικά τηλεφωνικά στα 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική χρέωση) ή στα 2314402640 και 2314402600 (για τη Βόρεια Ελλάδα) ή μέσω e-mail (δείτε εδώ αναλυτικά).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον υπερσύνδεσμο: https://www.minocp.gov.gr/ypiresia-esoterikon-ypothesewn-somaton-asfaleias/