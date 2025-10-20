Το επίδομα παραμεθορίου – Ζήτημα δικαιοσύνης και ισονομίας – Άρθρο του Γιάννη Τοτονίδη, Γ.Γ. της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

Μετά από χρόνια τεκμηριωμένων διεκδικήσεων, υπομνημάτων και θεσμικών επαφών, η Πολιτεία αναγνώρισε επιτέλους την ανάγκη επέκτασης του επιδόματος παραμεθορίου και στους υπόλοιπους παραμεθόριους νομούς.

Όμως το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: ποιοι θα είναι δικαιούχοι; Η απάντηση είναι μία και δίκαιη. Το δικαιούται όλο το αστυνομικό προσωπικό που ζει και υπηρετεί στην παραμεθόριο. Η φύλαξη των συνόρων δεν είναι υπόθεση μόνο των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης. Είναι καθημερινή, οριζόντια αποστολή όλων των υπηρεσιών. Από την Ασφάλεια και την Τροχαία μέχρι τα Α.Τ., με συνεχή αντιμετώπιση διασυνοριακού εγκλήματος, παράνομων διακινήσεων, όπλων και ναρκωτικών, καθώς και την αστυνόμευση της Εγνατίας και των κάθετων αξόνων όπου κινούνται αδιάλειπτα ροές από Αλβανία, Τουρκία και Βουλγαρία. Το ίδιο ρίσκο, οι ίδιες οικογενειακές και οικονομικές επιβαρύνσεις, οι ίδιες επιχειρησιακές ανάγκες. Ίση επιβάρυνση σημαίνει ίση αμοιβή.

Διαβάστε επίσης

Καλούμε την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει άμεσα, με ρητή και καθολική ρύθμιση, ότι δικαιούχοι του επιδόματος είναι όλοι οι υπηρετούντες οργανικά στις παραμεθόριες Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή θέσης, χωρίς «παραθυράκια» και εξαιρέσεις.

Ζητούμε εφαρμογή από την ημερομηνία εξαγγελίας και ταχεία καταβολή, γιατί το δίκαιο αίτημα δεν μπορεί να μετατίθεται επ’ άπειρον.

Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. θα επιμείνει μέχρι τέλους: αναγνώριση στην πράξη για όλους όσοι κρατούν όρθια την παραμεθόριο και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Είναι ζήτημα ισονομίας, αξιοπρέπειας και σεβασμού στο έργο μας.