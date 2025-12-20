Επίδομα παιδιού: Τι αλλάζει από το 2026 – Το όφελος από τις φορολογικές ελαφρύνσεις

Αλλάζουν από το επόμενο έτος τα δεδομένα για τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού.

Όπως δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου οι φορολογικές ελαφρύνσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το επίδομα παιδιού (Α21) κάτι που θα αυξήσει σημαντικά και το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα.

Διαβάστε επίσης

Για παράδειγμα, μια πολύτεκνη οικογένεια που έχει 4 παιδιά και εισόδημα 38.000 ευρώ σε ετήσια βάση, σήμερα παίρνει 168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21).

Με την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας η οικογένεια αυτή θα έχει ένα επιπρόσθετο όφελος της τάξεως των 360 ευρώ σε μηνιαία βάση. Δηλαδή συνολικά 4.300 ευρώ τον χρόνο επιπλέον από όσα ήδη λαμβάνει.

Σημειώνεται ότι η τελευταία δόση για το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται την ερχόμενη Δευτέρα (22/12) αν και τα χρήματα πιστώθηκαν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής.

Πηγή: enikonomia.gr