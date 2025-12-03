Επίδομα Διοίκησης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.: Επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Ανοιχτή Επιστολή της Ένωσής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κεντρικής Μακεδονίας μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αριθμ. πρωτ.: 254/2025 Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2025

Θέμα: «Ανοιχτή Επιστολή της Ένωσής μας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας».

Προς: 1.Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

2.Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μάλλιο Δημήτριο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

Με την ίδρυση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της αντίστοιχης Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, υπηρεσίες που λειτουργούσαν επί σειρά ετών σε επίπεδο Τμήματος, όπως το Τμήμα Δίωξης κατά Ιδιοκτησίας της πρώην Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και άλλες Υποδιευθύνσεις της εν λόγω Διεύθυνσης, ενσωματώθηκαν στη νεοϊδρυθείσα Υποδιεύθυνση υπό νέα υπηρεσιακή διάρθρωση και δομή.

Παράλληλα, στην ίδια νέα οργανωτική διάρθρωση εντάχθηκε και η πρώην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε με ανεξάρτητα Τμήματα και αυτοτελείς αρμοδιότητες.

Κατά τη διαδικασία αυτή, όλες οι παραπάνω υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος μετονομάστηκαν σε “Γραφεία”, χωρίς όμως να μεταβληθεί η πραγματική επιχειρησιακή τους λειτουργία, το αντικείμενο χειρισμού σοβαρών υποθέσεων, ο όγκος εργασίας ή ο βαθμός διοικητικής ευθύνης που φέρουν. Το διατιθέμενο προσωπικό και οι απαιτήσεις έργου παραμένουν σε επίπεδα αντίστοιχα των προηγούμενων Τμημάτων, γεγονός που καταδεικνύει ότι η μεταβολή ήταν τυπική και όχι ουσιαστική.

Αίτημα της Ένωσής μας

Eνόψει της επικείμενης Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης, ζητούμε να προβλεφθεί ρητώς η χορήγηση επιδόματος διοίκησης στους προϊσταμένους των “Γραφείων” που προήλθαν από:

τις πρώην Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, και

την πρώην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να εκτελούν πλήρες επιχειρησιακό έργο επιπέδου Τμήματος και να φέρουν ουσιώδη διοικητική ευθύνη, η οποία πρέπει να αποτυπωθεί και μισθολογικά.

Με τιμή,

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος