Επίδομα 1000 ευρώ σε στρατιωτικούς – Ποιοι το δικαιούνται

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τηλ.2106598539

Φ.952/5/133411

Σ.19189

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής

της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α΄ 148), για το έτος 2025.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 «Περί του Ειδικού Λογαρια-

σμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄

148).

β) Του άρθρου 18 του ν. 4505/2017 «Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και

Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 189).

γ) Της περ. ιβ΄ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

δ) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.

22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10-07-2023 κοινή απόφαση του

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον

Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β΄ 4441). Την υπ’ αρ. 35247/18-03-2025 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Εθνικής

Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη» (Β΄ 1313).

-2- Την υπ’ αρ. 07/08/10-07-2025 πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του

Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού. Την υπ’ αρ. 11/17-07-2025 πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού

Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Ναυτικού. Την υπ’ αρ. 11/10-07-2025 πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Ειδικού

Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας. Την υπ’ αρ. 000164/01-01-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του

Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στον Ειδικό

Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού (ΑΔΑ: ΨΡΠ146ΨΧΗ0-Ζ4Ψ), την υπ’ αρ.

815.5/2/2025/13-01-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ειδικού

Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στον Ειδικό

Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (ΑΔΑ: ΡΡΛΗ46ΨΧΗΜ-Ζ07) και την υπ’ αρ.

1/0633/10-03-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ειδικού Λογαριασμού

Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας (ΑΔΑ: ΨΣΙΛ6-Τ1Ρ). Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 68Α/2025 εισηγητική

έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη στους προϋπολογισμούς έτους

2025 των Ειδικών Λογαριασμών Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών των

τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία εκτιμάται: α) στο ποσό των

300.000€ για τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών

στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού, επί ΚΑΕ 0633 και θα καλυφθεί

από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του πίστωση, β) στο ποσό των

250.000€ για τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών

στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού, επί ΚΑΕ 0639 και θα καλυφθεί

από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του πίστωση, γ) στο ποσό των

160.000€ για τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών

στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Αεροπορίας, επί ΚΑΕ 0633 και θα

καλυφθεί από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του πίστωση. Για τα επόμενα

έτη του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ)

δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς τους. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία

για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ – ΜΙΤΟΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Καθορισμός του ύψους της εφάπαξ χρηματικής αρωγής

της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.354/1976, για το έτος 2025

Το ύψος της εφάπαξ χρηματικής αρωγής έτους 2025, που καταβάλλεται στους

δικαιούχους σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 354/1976 ορίζεται στα χίλια

ευρώ (1.000 €).

-3-

Άρθρο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης

Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορήγησης της εφάπαξ χρηματικής

αρωγής του άρθρου 1 ισχύει η υπό στοιχεία Φ.952/5/710653/01-04-2003 απόφαση

του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 432).

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Οκτ 2025

-Ο-

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

-O-

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΔΑΒΑΚΗΣ

