Έπεσε η τελευταία κλακέτα για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Μετά από έξι μήνες γυρίσματα σε διάφορες χώρες, η παραγωγή της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), «Οδύσσεια», έφτασε στο τέλος της.



Την είδηση έκανε γνωστή η καλλιτεχνική διευθύντρια του φιλμ Σαμάνθα Ένγκλεντερ (Samantha Englender), μέσω ενός Instagram story, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Maxblizz.



Η ταινία που αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου επικού ποιήματος του Ομήρου, γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στις ερήμους της Σαχάρας.



Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος 'Αντζελες.